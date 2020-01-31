Вице-губернатор обещал помочь цыганской общине сохранить их дома

Жители Цыганского поселка, обеспокоенные тем, что их дома собираются сносить, отправили делегатов к вице-губернатору Сергею Бидонько.

Как рассказал в инстаграме сам Бидонько, накануне он встретился с представителем цыганской общины Геной Виноградовым и руководителем Екатеринбургской цыганской национально-культурной автономии Яном Соколом. На встрече присутствовал замруководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин, а также городские и областные чиновники.

«Обсудили вопрос о возможностях оформления прав на землю и строения, фактически уже много лет используемые цыганской общиной, дома, в которых люди проживают во втором, а то и третьем поколении. Договорились создать при Консультативном совете по делам национальностей Свердловской области рабочую группу, в которую включим представителей цыганской общины, министерств социального блока, мэрии. Это позволит нам не только упорядочить работу, но и адресно давать людям юридические консультации по различным правовым вопросам», – написал Бидонько.

Кроме того, Михаил Мишин обратил внимание представителей цыганской общественности на соблюдение родителями обязанностей по воспитанию детей, в том числе получению детьми общего образования.

Напомним, три недели назад замглавы Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Бирюлин заверил журналистов, что нет и не может быть никакого законного основания для насильного расселения частного сектора в некоторых частях Уралмаша и Юго-Запада (именно в юго-западной части города расположен так называемый Цыганский поселок). Проблема в том, что на многие дома в нем права жильцов официально не оформлены.

Екатеринбург, служба информации

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