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Четверг, 30 января 2020, 16:27 мск

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Противники застройки частного сектора на Уралмаше начали пикетировать мэрию (ФОТО)

Фото предоставлены «Левым фронтом»

Сегодня днем возле администрации Екатеринбурга прошла первая акция из серии пикетов против застройки частного сектора Уралмаша. На входе в здание городской ратуши собралось порядка 40 человек. Люди держали красные флаги и плакаты по типу «Отстояли сквер – отстоим и свои дома».

Пикеты в центре города организовали участники движения «Левый фронт», оспорив их запрет в областном суде. Как рассказал «Новому Дню» координатор Константин Анисимов, жители частного сектора хотят защитить свои дома, которые должны пойти под снос в соответствии с новым генпланом. Также они требуют от чиновников расселения ветхих бараков на Юго-Западе. По словам организаторов, на пикет был приглашен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, но он не вышел к митингующим.

«Вчера у нас была встреча с заместителями главы Алексеем Бирюлиным и Александром Ковальчиком. Мы полтора часа общались. К моему великому удивлению, у них абсолютное непонимание, почему в городе происходят протесты. Почему люди выходили на защиту сквера, протестовали против свалки в Шабрах, почему сейчас люди не согласны с генпланом. Чиновники считают, что все протесты надуманные, а организуют их некие оппозиционные силы для дестабилизации ситуации в городе. И вот полтора часа представители городской власти рассказывали нам, что они принимают решения исходя из экономической целесообразности, хотя должны их принимать в интересах народа! Наша цель – добиться, чтобы общественное обсуждение инициатив городской власти было реальным, а не для галочки», – заявил Константин Анисимов.

Групповые пикеты возле мэрии продолжатся 31 января, 1 и 2 февраля. В понедельник активисты «Левого фронта» подадут в администрацию резолюцию с требованием учитывать мнение населения в планах по застройке, сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее вице-мэр по капстроительству Екатеринбурга Алексей Бирюлин пообещал, что никакого насильного расселения частного сектора на Уралмаше и Юго-Западе не будет. По словам чиновника, застройщик не может просто снести старые частные дома – он обязан отдельно договориться с каждым собственником и выкупить его недвижимость.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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