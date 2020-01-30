Противники застройки частного сектора на Уралмаше начали пикетировать мэрию (ФОТО)

Сегодня днем возле администрации Екатеринбурга прошла первая акция из серии пикетов против застройки частного сектора Уралмаша. На входе в здание городской ратуши собралось порядка 40 человек. Люди держали красные флаги и плакаты по типу «Отстояли сквер – отстоим и свои дома».

Пикеты в центре города организовали участники движения «Левый фронт», оспорив их запрет в областном суде. Как рассказал «Новому Дню» координатор Константин Анисимов, жители частного сектора хотят защитить свои дома, которые должны пойти под снос в соответствии с новым генпланом. Также они требуют от чиновников расселения ветхих бараков на Юго-Западе. По словам организаторов, на пикет был приглашен мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, но он не вышел к митингующим.

«Вчера у нас была встреча с заместителями главы Алексеем Бирюлиным и Александром Ковальчиком. Мы полтора часа общались. К моему великому удивлению, у них абсолютное непонимание, почему в городе происходят протесты. Почему люди выходили на защиту сквера, протестовали против свалки в Шабрах, почему сейчас люди не согласны с генпланом. Чиновники считают, что все протесты надуманные, а организуют их некие оппозиционные силы для дестабилизации ситуации в городе. И вот полтора часа представители городской власти рассказывали нам, что они принимают решения исходя из экономической целесообразности, хотя должны их принимать в интересах народа! Наша цель – добиться, чтобы общественное обсуждение инициатив городской власти было реальным, а не для галочки», – заявил Константин Анисимов.

Групповые пикеты возле мэрии продолжатся 31 января, 1 и 2 февраля. В понедельник активисты «Левого фронта» подадут в администрацию резолюцию с требованием учитывать мнение населения в планах по застройке, сообщил собеседник агентства.

Напомним, ранее вице-мэр по капстроительству Екатеринбурга Алексей Бирюлин пообещал, что никакого насильного расселения частного сектора на Уралмаше и Юго-Западе не будет. По словам чиновника, застройщик не может просто снести старые частные дома – он обязан отдельно договориться с каждым собственником и выкупить его недвижимость.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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