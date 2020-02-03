Архитектор Вяткин поддержал снос Цыганского поселка: «Это был неудачный опыт»

Бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин признал, что Цыганский поселок был неудачный опытом градостроительства, и его снос улучшит облик города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшней пресс-конференции Вяткин признался, что они с Аркадием Чернецким, отдавая эту территорию под частную застройку, рассчитывали, что «серьезные люди» построят там привлекательные новые коттеджи. «А там получилось нечто абсолютно нерегулируемое, половина – самовольно возведенные здания», – сообщил он.

«Наверное, пеструю неорганизованную застройку в центре города нельзя допускать. Более уместно будет многоэтажное строительство», – сказал Вяткин. В то же время он уверен, что без компенсации людей из их домов на улицу не выгонят.

Напомним, противники сноса частных домов на Уралмаше и Юго-Западе на прошлой неделе уже пикетировали мэрию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.20

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