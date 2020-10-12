В Цыганском поселке сгорели четыре бани и пострадал жилой дом (ФОТО)

Сегодня утром в Ковровом переулке (Цыганский поселок) случился крупный пожар.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 05:39 утра. На площади 200 кв. м огнем повреждён частный жилой дом, сгорели четыре частные бани. В 06:49 пожар был локализован, в 07:11 открытое горение ликвидировано, в 08:41 пожарные завершили разборку и проливку сгоревших конструкций. В тушении пожара были задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники, 18 человек личного состава. Пострадавших нет.

Напомним, в феврале этого года бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин признал, что Цыганский поселок был неудачный опытом градостроительства, и его снос улучшит облик города. Вяткин признался, что они с бывшим мэром города Аркадием Чернецким, отдавая эту территорию под частную застройку, рассчитывали, что «серьезные люди» построят там привлекательные новые коттеджи. «А там получилось нечто абсолютно нерегулируемое, половина – самовольно возведенные здания», – сообщил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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