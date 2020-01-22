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Среда, 22 января 2020, 13:02 мск

Новости Екатеринбург

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В трех свердловских муниципалитетах 12 апреля пройдут выборы

В Невьянске, Верхней Салде и Полевском назначены дополнительные выборы депутатов в местные думы. Голосование пройдет 12 апреля.

Как сообщили в пресс-службе областного избиркома, на этих территориях замещаются четыре мандата в связи с досрочным сложением полномочий депутатов. Общее количество избирателей, которые могут принять участие в довыборах, – 15 367 жителей.

«В день голосования в избирательных округах будут работать 11 участков. В территориях уже началась подготовка к проведению выборов. Идет обследование помещений для голосования, обучение членов участковых комиссий. Все ТИК готовы к приему документов от кандидатов, графики работы размещены на сайтах территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных», – сообщили в ИКСО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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