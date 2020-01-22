Свердловская область вошла в топ-3 регионов, страдающих от «черных лесорубов»

Свердловская область вошла в число регионов с самым высоким процентом незаконной рубки леса, а также с высокой суммой ущерба, причиненного этим деянием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такая информация содержится в докладе Счетной палаты РФ «Анализ эффективности использования лесных ресурсов Российской Федерации в 2016-2018 годах».

В перечне регионов с наибольшим объемом незаконных рубок Средний Урал занял второе место – 3,8% всех рубок ведутся незаконно. На первом месте – Забайкальский край (4,9%). Эксперты объясняют это высоким спросом на лесопродукцию, а также наличием ценных пород лесов.

Напомним, только на прошлой неделе в Нижнем Тагиле был осужден коммерсант, который пытался дать взятку сотрудникам ДПС за то, чтобы они «не заметили» фуру с древесиной без необходимых документов, которую он перегонял в Казахстан. Впрочем, полицейские от взятки отказались.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 22.01.20

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