В деревне закрыли единственный магазин. Теперь люди ходят за хлебом в соседнее село

В деревне Малое Трифоново (Артемовский район) закрылся единственный магазин, торговавший продуктами и товарами первой необходимости.

По сообщению газеты «Егоршинские вести», теперь людям негде купить даже хлеба. Чтобы приобрести продукты и необходимые в быту вещи, они вынуждены ходить за несколько километров в соседнее село – Большое Трифоново. Пешеходной дороги между селами нет, поэтому приходится идти прямо по трассе. Пожилым и больным людям это не под силу. Тяжелая ситуация сложилась из-за того, что из магазина уволился продавец, а когда владельцы торговой точки смогут найти нового – неизвестно.

Напомним, о проблемах потребкооперации не так давно шла речь на заседании одного из комитетов областного заксобрания. В ноябре прошлого года свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх заявила, что средняя зарплата в этой отрасли на сегодня – меньше 19 тысяч рублей. С ней согласился председатель бюджетного комитета Владимир Терешков. «Она (потребкооперация, – прим. ред.) у нас очень слабенькая, но она, все эти маленькие сельские магазинчики, фактически кормят все сельское население области», – отметил он.

Артемовский, служба информации

Артемовский. Другие новости 22.01.20

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