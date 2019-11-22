Депутаты: система потребкооперации погибает, нужно менять законодательство

Система потребкооперации выберется из нищеты только тогда, когда получит право закупать у жителей сельской местности произведенные ими хлеб, молоко и мясо, а потом поставлять их в ближайшие социальные учреждения – школы, детские сады, больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании рабочей группы по АПК и продовольствию согласительной комиссии председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков.

Дискуссия началась с сообщения о том, что индивидуальные предприниматели просят от властей хоть какой-то помощи – например, субсидий на бензин для поездок в отдаленные деревни для доставки самых необходимых товаров, или снижения налога на имущество. Министр финансов Галина Кулаченко спросила, почему они не хотят сотрудничать с объединениями малого и среднего предпринимательства. «У них проценты высокие, а у этих людей денег нет», – пояснила замминистра АПК Светлана Островская.

Владимир Терешков в свою очередь заявил, что ни копеечные льготы, ни субсидии этот сектор экономики не спасут. «Дело в том, что там сложились радикальные, корневые проблемы. Законодательство про потребкооперацию тысячу лет не изменялось, мы давно в другом мире живем. Они не решили главную проблему – прием хлеба и мяса от населения. Когда они смогут их принимать, они смогут поставлять эти продукты в те же больницы и садики. Этой темой надо радикально заниматься, менять законодательство. Давайте соберем какую-то рабочую группу», – предложил Терешков.

Ему возразила бывшая коллега Галина Артемьева: «Мы уже столько времени об этом говорим, и каждый раз отодвигаем, законодательство не меняем. Надо включить этот вопрос в проект законодательной деятельности», – потребовала она.

Напомним, недавно заксо по просьбе бизнес-омбудсмена Елены Артюх и бюджетного комитета вычеркнуло предприятия потребкооперации из перечня тех, которым для сохранения налоговой льготы необходимо поднять зарплату своим сотрудникам до средней по России. Елена Артюх тогда заявила, что средняя зарплата в этой отрасли на сегодня – меньше 19 тысяч рублей. С ней согласился Владимир Терешков. «Она (потребкооперация, – прим. ред.) у нас слабенькая, но она, все эти маленькие сельские магазинчики, фактически кормят все сельское население», – отметил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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