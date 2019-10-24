Депутаты лишат налоговых льгот предприятия, которые не повысят зарплаты до 46 тысяч

Сегодня бюджетный комитет заксо одобрил законопроект, которым для некоторых категорий предприятий устанавливается дополнительное условие для получения льготы по налогу на имущество: доведение средней зарплаты на предприятии до средней по России, это около 46 тысяч рублей в месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к первому чтению предлагалось распространить эту новеллу на предприятия потребкооперации, производителей пива, предприятия по переработке рыбы, научные организации, гостиницы и ряд других.

И.о. министра экономики Татьяна Гладкова заявила, что повышение средней зарплаты в регионе – чрезвычайно важная задача, и поэтому губернатор дал поручение поощрить тех работодателей из сектора реальной экономики, которые это сделают.

Очень эмоционально выступила на заседании комитета уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх, которая заявила, что на заседании не были представлены расчеты, сколько предприятий смогут «потянуть» это условие с учетом того, что в регионе средняя зарплата – около 39,6 тысяч. Особенно она настаивала на исключении этого дополнительного условия для получения налоговой льготы для предприятий потребкооперации. По данным Елены Артюх, средняя зарплата в этой отрасли на сегодня – меньше 19 тысяч рублей.

С ней согласился председатель комитета Владимир Терешков, который сообщил, что ко второму чтению уже подготовлена поправка, которая исключает из перечня предприятия потребкооперации. «Она у нас слабенькая, но она, все эти маленькие сельские магазинчики, фактически кормят все сельское население», – отметил он.

Но что касается других категорий предприятий, подчеркнул Терешков, то надо стремиться к тому, чтобы «наш мощный, промышленно развитый регион» догонял РФ в целом по уровню средней зарплаты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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