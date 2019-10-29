Заксо одобрило сохранение налоговых льгот только для предприятий с зарплатой выше 46 тысяч

Депутаты свердловского заксо в первом чтении одобрили предложение правительства сохранить некоторые налоговые льготы только тем их получателям, которые доведут среднюю зарплату своих сотрудников до уровня средней по России – около 46 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект представила и.о. министра экономики Татьяна Гладкова, которая подчеркнула, что повышение средней зарплаты положительно скажется на уровне жизни граждан, повысит демографические показатели, будет способствовать росту потребительского рынка. Депутаты проголосовали единогласно.

Между тем напомним, что на заседании профильного комитета бизнес-омбудсмен Елена Артюх возразила, что для многих предприятий это условие окажется неподъемным. Она заявила, что на заседании не были представлены расчеты, сколько предприятий смогут «потянуть» это условие с учетом того, что в регионе средняя зарплата – около 39,6 тысяч. Особенно она настаивала на исключении этого дополнительного условия для предприятий потребкооперации. По данным Елены Артюх, средняя зарплата в этой отрасли на сегодня – меньше 19 тысяч рублей. Поправку по организациям потребкооперации комитет учел.

Добавим, что, по последним данным Свердловскстата, воспитатели детских садов в области в среднем получают 33 412 рубля, школьные учителя – от 31 623 рублей (Камышловский район) до 38 400 рублей (Екатеринбург), фармацевты получают в среднем от 29 179 рублей (Артемовский) до 43 495 рублей (Екатеринбург).

Впрочем, на бюджетные организации данный законопроект не распространяется, только на реальный сектор экономики.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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