Свердловскстат: преподаватели получают 75 тысяч рублей, врачи – 80 тысяч

Зарплаты бюджетников Свердловской области несколько выросли по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему значительно ниже средних по России.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, например, педагоги в учреждениях дополнительного образования в среднем по области зарабатывают 36 897 рублей в месяц. Больше всего они получает в Екатеринбурге – 39 183 рубля, меньше всего – 31 394 – в Камышловском районе.

Воспитатели детских садов в среднем получают 33 412 рублей – от 29 089 рублей в Камышловском районе до 35 887 в Екатеринбурге.

Зарплата школьных учителей колеблется от 31 623 рублей (Камышловский район) до 38 400 рублей (Екатеринбург).

Фармацевты получают в среднем от 29 179 рублей (Артемовский) до 43 495 рублей (Екатеринбург).

Самая маленькая средняя зарплата у врачей по итогам 9 месяцев оказалась в Верхней Туре – 62 555 рублей, а самая высокая – не в Екатеринбурге (78 180), а в Краснотурьинске (83 241 рубль).

Преподаватели вузов, большей частью расположенных в Екатеринбурге, зарабатывают в среднем 75 555 рублей.

Напомним, по итогам 2018 года Свердловскстат сообщал, что преподаватели вузов зарабатывают в среднем 71 327 рублей, врачи – 69 192 рубля, школьные учителя – 34 393, воспитатели детских садов – 31 501 рубль.

Таким образом, по данным статистики, зарплата свердловских бюджетников за год в среднем выросла на несколько тысяч, но все еще остается ниже, чем в среднем по стране. Только на прошлой неделе областной минфин решил отказаться от начала строительства в этом году моста в Нижнем Тагиле, но зато направить 979 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента. А чтобы стимулировать частников тоже повысить зарплаты своим сотрудникам, в заксобрание был внесен законопроект, согласно которому налоговые льготы со следующего года сохранят только те предприятия, чьи работники получают зарплату не ниже средней по России, это около 46 тысяч рублей. В Свердловской области этот показатель еще даже не преодолел планку 40 тысяч.

При этом по факту бюджетники жалуются, что таких цифр в своих зарплатных ведомостях они никогда не видели, а летом в Свердловской области разразился крупный скандал – в Нижнем Тагиле из-за низких зарплат начали массово увольняться хирурги, которые получали 35-45 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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