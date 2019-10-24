Свердловскую казну опять пересчитают: не хватило денег на зарплату бюджетникам и на Универсиаду

Свердловский бюджет 2019 года снова скорректируют: необходимо срочно выделить дополнительные средства на зарплату бюджетникам, жилье ветеранам Великой Отечественной войны и подготовку к Универсиаде-2023.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала на заседании правительства министр финансов Галина Кулаченко. По ее словам, доходы увеличатся на 900 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. Из них 397 миллионов рублей пойдет на помощь малому бизнесу, 127,7 млн – на обеспечение лекарствами некоторых категорий граждан, 128 млн – на помощь малоимущим семьям с тремя и более детьми, 108 млн – на охрану лесов от пожаров, 69 млн – на создание дополнительных мест в школах, 40,2 млн – на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 15 млн – на создание модульных библиотек.

Кроме того, 1,9 млрд рублей из бюджета перераспределят по другим направлениям (это допускается с согласия депутатов заксобрания). Больше всего, 979 млн рублей, направят на повышение зарплат бюджетникам в соответствии с майскими указами президента, 350 млн рублей отдадут Дирекции по строительству объектов Универсиады-2023, почти 300 млн рублей потратят на реконструкцию дорог, 151 млн рублей – на строительство школ в Невьянске и Ревде, 141,5 млн выделят застройщикам, которые взяли на себя обеспечение жильем обманутых дольщиков «Кольцовского дворика». Среди статей расходов, от которых решено пока отказаться, например, строительство моста в Нижнем Тагиле, хотя еще в апреле на него решили в этом году выделить 500 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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