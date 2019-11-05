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Вторник, 5 ноября 2019, 12:09 мск

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Стала известна вся сумма расходов на Универсиаду-2023. Но вряд ли она окончательная

Стала известна полная сумма расходов на проведение Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» источники, знакомые с документами об источниках финансирования, общая смета, по последним данным, превышает 86 млрд рублей. Это консолидированный бюджет, в котором учтены траты федеральной и областной казны, а также средства из внебюджетных источников. Примечательно, что траты бюджета Екатеринбурга на Универсиаду-2023, по словам собеседника агентства, в эту сумму не входят. Поэтому есть предположение, что финальная смета будет больше.

Предполагается, что большая часть расходов ляжет на бюджет страны – из федеральной «кассы» на Универсиаду потратят больше 70 % от указанной выше суммы. Из областного бюджета планируется выделить чуть больше 16% от нее же. Остальное должны внести инвесторы.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что расходы на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 составят около 40 млрд рублей, что «временно увеличит госдолг области», но его объем останется «безопасным», то есть не превысит уровня, установленного федеральным Минфином. На 1 июля этого года он составил 60,8 млрд рублей.

Еще в июле предполагалось, что общая смета строительства спортсооружений составит около 20 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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