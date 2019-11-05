На строительство жилья и инфраструктуры для Универсиады выделят почти 7 млрд рублей

На строительство жилья к Универсиаде-2023 в будущем году собираются потратить 4 млрд 312 млн рублей, на коммунальную инфраструктуру – 2 млрд 575 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие цифры содержатся в проекте закона об областном бюджете на 2020 год. На строительство и ремонт городских автодорог в Екатеринбурге в рамках подготовки к Универсиаде предусмотрено 436 млн рублей. Также в городе потратят 1 млрд 783 млн рублей на объекты сферы образования. В строительство Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге в 2020 году вложат 1 млрд 118 млн рублей, Дворца дзюдо в микрорайоне «Академический» – 231 млн 188 тысяч рублей. Оба объекта – переходящие, в 2021 году их строительство продолжится.

Напомним, в прошлый вторник губернатор Евгений Куйвашев, выступая перед заксобранием, заявил, что за три года Свердловская область вложит в подготовку к Универсиаде 40 млрд рублей. Из этих 40 миллиардов 10 будут потрачены уже в 2020 году. Губернатор признал, что это «временно увеличит госдолг области», но его объем останется «безопасным», то есть не превысит уровня, установленного федеральным Минфином. Добавим, на 1 июля этого года госдолг Свердловской области составил 60,8 млрд рублей. В проекте закона о бюджете-2020 стоит прежде невиданная в области цифра: предельный объем госдолга на 1 января 2021 года установлен в размере 100,4 млрд рублей.

Профильные комитеты заксо приступят к обсуждению проекта бюджета уже с 11 ноября. 19 ноября он будет рассмотрен в первом чтении. Но самое масштабное обсуждение будет проходить в рамках работы согласительной комиссии с 20 по 29 ноября.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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