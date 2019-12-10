Бизнес предупредил власть об уходе в тень из-за резкого роста налога на имущество

Рост налога на имущество организаций может привести к тому, что бизнес начнет уходить от полной уплаты сборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания депутат Анатолий Никифоров. По его словам, кадастровая стоимость коммерческой недвижимости за год резко увеличилась. В 2019 году средняя стоимость 1 кв. м составляла 17 тысяч рублей, а к 2020 увеличилась до 39 тысяч рублей. По 65 объектам кадастровая стоимость снизилась на 18,8 млрд рублей или в 0,35 раза, но по 266 объектам – увеличилась на 132.4 млрд рублей или в 3,8 раза.

Депутат выступил в рамках обсуждения законопроекта о льготах по уплате налога на имущество организаций, платящих этот налог по кадастровой стоимости. Проектом предлагается предоставить льготы предприятиям, которые к 2022 году доведут среднюю зарплату своим сотрудникам до средней по области, при этом сохранив их численность на уровне не ниже 90 процентов от прошлого года. Это условие, по мнению депутата, подъемно не для всех.

В итоге законопроект был принят только в первом чтении. Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков сообщил, что завтра рабочая группа более тщательно рассмотрит возможность предоставления бизнесу льгот по налогу на имущество организаций.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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