Бизнесу не снизили налоговые ставки, но смягчили условия для льгот

Депутаты заксо приняли во втором и третьем чтениях законопроект о налоге на имущество организаций на основе кадастровой стоимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после долгого обсуждения на заседании рабочей группы было решено оставить ставки теми же, что и в первом чтении. Как пояснил председатель профильного комитета Владимир Терешков, нулевая ставка по кадастровой стоимости устанавливается для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, для организаций образования, здравоохранения, культуры, соцполитики. Для новых объектов недвижимости ставка – от 0,5 до 1,5 процента от кадастровой стоимости. Но для большей чести объектов коммерческой недвижимости ставка установлена на уровне 1 процента.

При этом для претендентов на налоговые льготы из законопроекта согласились убрать одно условие: сохранять численность сотрудников на уровне не ниже 90 процентов от предыдущего года. Однако требование постепенного повышения зарплаты осталось.

В первом квартале 2020 года власти вернутся к обсуждению ставок и продолжат переговоры с бизнесом. Владимир Терешков заявил, что в будущем году «очень серьезное снижение ставок (по кадастровой стоимости) возможно».

Напомним, на прошлом заседании депутат Анатолий Никифоров заявил, что переход на налогообложение по кадастровой стоимости резко увеличит размер налога на имущество организаций, что приведет к уходу бизнеса от полной уплаты сборов. Сегодня депутат поблагодарил коллег и правительство за конструктивную работу и выразил надежду на ее продолжение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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