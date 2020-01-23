ФСБ назвала сервис, через который рассылали тысячи сообщений о лжеминировании

Федеральная служба безопасности России обнаружила сервис, с помощью которого неизвестные рассылали сообщения о минированиях в городах России. «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования», – сказано в сообщении ЦОС ФСБ России.

Помимо того, поступали сообщения о минировании школ, детских садов, больниц, торговых центров, местных администраций, и так далее, однако все угрозы были ложными.

Пока что сервис Startmail.com доступен, но Генпрокуратуры РФ уже внесла представление об ограничении доступа к нему.

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