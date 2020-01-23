Депутат снова проиграл иск против «Нового Дня» – он пытается удалить статьи 90-х годов

Депутат заксобрания Свердловской области Евгений Зяблицев в очередной раз проиграл в суде по иску, который он подавал против редакции «Нового Дня». Парламентарий требует у агентства удалить статьи про него, вышедшие в 1999 году.

В начале октября суд вынес решение в пользу нашего агентства. Тогда депутат пытался оспорить сведения из архивного материала, опубликованного по мотивам текста из газеты «Уральская жизнь». Автор материала, названного «Евгений Зяблицев: портрет на фоне криминала» подробно описывал приключения парламентария в бане, потасовку со сторожем и прочие пикантные детали, якобы имевшие место. Суд не поддержал позицию депутата ни тогда, ни сегодня – он подавал апелляцию.

Сам Зяблицев, объясняя «Новому Дню» свою позицию, заявил, что судиться с журналистами ему посоветовали его юристы после выхода закона о забвении в интернете. «Говорят: «Вышло новое законодательство, давай попробуем»! Я говорю: «Попробуйте, че». Ну, они и попробовали. Пока неудачно, но будем дальше заниматься», – пояснял нашему агентству сам депутат.

С материалом, который пытается удалить Зяблицев, можно ознакомиться по этой ссылке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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