Депутат пригрозил СМИ новыми исками в попытке удалить статьи из 90-х о себе (ВИДЕО)

Депутат свердловского заксобрания Евгений Зяблицев прокомментировал свой иск к агентству «Новый День», в котором он требовал удалить статьи про него, вышедшие в 1999 году. По словам парламентария, обратиться в суд ему посоветовали юристы после выхода закона о забвении в интернете. «Говорят: «Вышло новое законодательство, давай попробуем»! Я говорю: «Попробуйте, че». Ну, они и попробовали. Пока неудачно, но будем дальше заниматься», – пояснил «Новому Дню» сам депутат.

Депутат подал в суд на СМИ

Напомним, в начале октября суд вынес решение в пользу нашего агентства. Тогда депутат пытался оспорить сведения из архивного материала, опубликованного на сайте в 1999 году по мотивам текста из газеты «Уральская жизнь». Автор материала, названного «Евгений Зяблицев: портрет на фоне криминала» подробно описывал приключения парламентария в бане, потасовку со сторожем и прочие пикантные детали, якобы имевшие место. Комментируя подачу иска против РИА «Новый День» в беседе с порталом 66.ru, Зяблицев утверждал, что текст содержит недостоверную информацию, поэтому его необходимо удалить. Однако суд не поддержал позицию депутата.

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