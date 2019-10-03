Зяблицев проиграл суд против РИА «Новый День» по тексту 20-летней давности (ФОТО)

Депутат областного заксобрания Евгений Зяблицев сегодня проиграл суд РИА «Новый День». Парламентарий подал иск против агентства, пытаясь оспорить сведения из архивного материала. Речь шла о тексте, опубликованном в газете «Уральская жизнь», что двадцать лет назад выходила в Екатеринбурге. Автор материала, названного «Евгений Зяблицев: портрет на фоне криминала» горячо и подробно описывает приключения Зяблицева в некоей бане, потасовку со сторожем и прочие весьма пикантные детали, якобы имевшие место с народным избранником. Почему г-н Зяблицев решил озаботиться своим имиджем спустя двадцать лет – загадка. Комментируя подачу иска против РИА «Новый День» в беседе с 66.ru Зяблицев утверждал, что текст содержит недостоверную информацию, поэтому его необходимо удалить.

«Я не знаю, чего хотел добиться Зяблицев, вытаскивая на свет эту историю. Теперь все, кто не читал, забыл или вовсе не знают об этой истории, смогли с нею ознакомиться в полной мере. Это очень странная попытка работы со своей репутацией», – отметил юрист РИА «Новый День» Андрей Божинов. При этом стоит отметить, что РИА «Новый День» не распространяло текст, явившийся предметом спора. Оно лишь хранило его в своем архиве. Все свои претензии депутату следовало бы адресовать к газете «Уральская жизнь», впрочем, данное издание уже давно не существует. «Мы представили в суде копию газеты «Уральская жизнь», которая являлась первоисточником данной информации. Также от нас поступило предложение привлечь к суду и библиотеку имени Белинского. Раз уж нам нельзя, по мнению Зяблицева, хранить якобы порочащую его информацию в архиве, то и библиотеке Белинского, которая собирает для архива региональную периодику, по этой логике тоже следовало бы уничтожить свои экземпляры», – отметил Андрей Божинов.

Судья Ленинского районного суда Смышляева сегодня отказала Зяблицеву в иске. Резолютивное решение суда будет готово к 8 октября.

От лица агентства отметим также, что по поводу похождений Евгения Зяблицева в далеких девяностых в архиве агентства хранится несколько десятков статей. В том числе есть и интервью со сторожем, которого депутат якобы избил в бане. Мы нашли этого человека – он почетный работник «ВИЗ-стали», бывший бригадир прокатного стана Петр Ибрин. В музее завода есть даже картина, на которой молодой Ибрин изображен за работой.

«РИА «Новый День» со всей серьезностью подошло к вопросу, несмотря на то, что агентство не имеет никакого отношения к архивным текстам, вызвавшим такой интерес г-на Зяблицева. Вероятно, конечной его целью являлась зачистка всей информации, которую депутат счел бы порочащей его. К счастью, суд встал на нашу сторону и не позволил этого», – отметила главный редактор РИА «Новый День» Полина Румянцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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