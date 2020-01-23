Мэрия ответила прокуратуре на претензии: «нельзя превращать весь город в спальный район»

Вице-мэр Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Бирюлин через официальный портал мэрии ответил на претензии прокуратуры, которая обвинила его в создании препятствий неугодным застройщикам.

Чиновник заявил, что в градостроительном законодательстве на сегодня есть большое количество пробелов, например, отсутствуют требования по строительству жилья только вместе с детсадами и школами. Есть неурегулированные моменты с точки зрения обеспеченности жилья парковками, что также вызывает гнев населения. «Мы понимаем желание застройщиков получить максимальную прибыль и застроить все участки. Но мы обязаны обеспечить комфортное проживание горожан: наличие дворов, зелёных зон, детских площадок, школ, садиков – это должно стать обязательным условием», – подчеркнул вице-мэр.

Кроме того, сказал он, многие промышленные площадки уже стали жилой застройкой, и этот процесс продолжается. «Но нельзя превращать город в один большой спальный район, в котором нет рабочих мест. Со временем это приведёт к тому, что будет негде работать, а средств в бюджет будет поступать всё меньше и меньше», – считает чиновник.

Вице-мэр признал, что он и его коллеги не всегда укладываются в 30-дневный срок при рассмотрении заявок застройщиков, но объяснил это большим объемом работы и тем, что город уже очень плотно застроен.

Как уже сообщал «Новый День», вчера прокуратура внесла предписание главе Екатеринбурга Александру Высокинскому за грубое нарушение градостроительного законодательства. По мнению специалистов надзорного ведомства, чиновники намеренно создают «двойные стандарты» при взаимодействии с застройщиками: одним разрешают все, а другим строить не дают.

Екатеринбург, служба информации

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