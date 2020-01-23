Уральские юристы делают карту опасных районов. Центр хуже Сортировки, зато Эльмаша можно не бояться

Преподаватели и студенты УрГЮУ проводят исследование «Криминология города» – определяют потенциально опасные места в зависимости от того, какая там застройка, как общаются соседи и как сформирован ландшафт. Сегодня на пресс-конференции юристы рассказали, где в Екатеринбурге опаснее всего находиться и как сделать свой двор безопаснее.

Исследователи выбрали шесть микрорайонов – ВИЗ, Ботаника, Эльмаш, район Динамо, Пионерский, Старая Сортировка, проверялась возможность совершения не только серьезных преступлений, но и тех, о которых чаще всего не сообщают в полицию, например, разбитая фара у автомобиля, также отслеживалась вероятность бытовых конфликтов. Криминогенность оценивалась не только по статистике МВД, но главным образом на основе исследований и наблюдений: есть ли во дворах заборы и камеры, кто там проживает, как между собой общаются соседи, есть ли «пункты наблюдения» в виде бабушек на лавочках, как люди реагируют на просьбу незнакомца открыть домофон или пропустить через калитку на закрытую территорию и как в целом выглядит застройка. Они подтверждают теорию о том, что в домах, где соседи общаются, криминогенность ниже. «В случае обычного конфликта между соседями, когда, например, у кого-то бегает ребенок и мешает, есть два варианта действий: или звонят и достают полицию, и именно достают, потому что с бегающими по квартире днем детьми полиция ничего не сделает, или – второй тип реагирования – решают, как жить дальше», – рассказал директор института государственного и международного права УрГЮУ Данил Сергеев. Он отметил, что конфликтов меньше всего в тех районах, где в основном застройка до трех этажей – потому что соседи между собой общаются. Хуже всего ситуация в домах выше 9 этажей – весьма вероятно, что там не знают даже соседей по лестничной клетке.

«Образ города меняется, он застраивается, часто точечной застройкой, а плата – это безопасность. Многоэтажная застройка не учитывает, что чем выше здание, тем выше вероятность совершения преступления, по многим факторам. Низкий уровень социальной коммуникации, закрытые пространства – это создание конфликтных ситуаций. Если новый дом от бараков отделяют забором, то это ведет к конфликту, люди, которые остаются за забором, считают, что «это наше пространство, мы не хотим видеть чужаков». Не просчитываются проблемы с парковкой», – сообщила доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, кандидат юридических наук Юлия Радостева. Она отметила, что западные специалисты не рекомендуют строить арки или размещать густые кустарники, это привлекательные места для потенциальных преступников, они слабо просматриваются.

Специалисты рассказали, как влияет на криминогенность района его застройка на примере Старой Сортировки. Юлия Радостева отметила, что там строят точечно новые дома и с одной стороны, этим недовольны «коренные» – застройка отрезает у них территорию, где они привыкли гулять или где находились детские площадки. С другой стороны, новоселы, особенно если дом повышенного комфорта, считают старожилов неудачниками, полагают, что там «понаехавшие» мигранты. Сергеев отметил фактор инфраструктуры: «Так получилось, что в одной из многоэтажек, прямо когда мы вели наблюдение, открыли алкомаркет. Какие-то маргинальные личности в тот же вечер купили дешевый алкоголь и устроили прямо возле него банкет, который закончился поножовщиной». При этом мигранты, которых, к сожалению, на самом деле часто опасаются, чаще бывают скорее жертвами, чем преступниками – они меньше чувствуют себя защищенными, реже обращаются в полицию. Еще один фактор, который делает район криминальнее – и это тоже относится к Сортировке – большое количество квартир, в которых живут арендаторы. Они не считают жилье своим, а соседи в случае возникновения конфликта не знают, с кем его решать.

Ранжировать районы по степени опасности эксперты отказались, так как их цель все-таки не обозначить самые криминальные места, а проанализировать проблемы и предложить способы их решения. Тем не менее, Юлия Радостева рассказала корреспонденту «Нового Дня», где опаснее находиться и жить. Она отметила. что самым криминальным районом можно считать центр города – потому что здесь очень большой поток людей. Это опасно и как в случае каких-то конфликтов, например, на остановке общественного транспорта ссора может быть спровоцирована скоплением людей, их раздражительностью от долгого и некомфортного ожидания, так и в случае некоторых преступлений, в основном имущественного характера, например, карманников больше в центре. Но если смотреть на преступления, в которых жертву просто избивают, то самым опасным эксперт назвала Завокзальный, непросто будет и на Сортировке – это можно связать с тем, что гипотетическому пешеходу, оказавшемуся в этих районах, будет сложнее сойти за своего. Но для проживающих там риска меньше. Пионерский и Ботаника по ее оценке примерно одинаковы в своей безопасности. Эльмаш, который с 90-ых считается весьма криминальным районом, на самом деле таким не является. Радостева отметила, что это просто миф, но уточнила – если в районе промзон демонстрировать внешние признаки нетрадиционной ориентации, то это может печально закончиться. В центре же люди более лояльны к внешнему виду других людей.

Добавим, в ходе пресс-конференции Данил Сергеев дал рекомендации застройщикам и жильцам, как сделать жизнь в любом районе безопаснее:

– если дворы и огораживать забором, то ставить его не вокруг дома, а вокруг сообщающихся между собой домов, не нарушая устоявшиеся связи

– сменить входные двери. Тяжелые, труднооткрываемые двери позволяют преступникам спрятаться. Двери должны быть с окном

– делать пространства просматриваемыми, не нужно строить глухих стен, арочных проходов, следует закрывать подвалы

– находить решения парковочных конфликтов (здесь спикер отметил, что верного ответа как это сделать дать не может, проблема сложная)

– знакомиться с соседями, хотя бы по лестничной клетке

– о ремонте (и других потенциально раздражающих событиях) предупреждать заранее, лучше письмами с извинениями, и к ним можно приложить конфету, чтобы разрядить обстановку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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