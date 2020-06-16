На Урале воры выносят из квартир шубы и телевизоры

В Свердловской области за полгода было совершено 350 краж. И только пятая часть из них – 70 – приходится на Екатеринбург. Кроме столицы региона, где проживает треть населения региона, популярными у воров стали Сысерть, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Алапаевск. «У нас хорошая раскрываемость, порядка 60 %, с каждым годом квартирных краж становится меньше», – поделился сегодня на пресс-конференции замначальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин.

Чаще всего воры стараются выносить из квартир что-то малогабаритное: деньги, золото, телефоны. Однако и крупные вещи до сих пор пользуются популярностью. «Стараются брать малогабаритное, чтобы когда покидают место преступления, не быть пойманными нарядом полиции. Потому что если тащить баул с телевизором, то любой сотрудник полиции задаст вопрос. Но все равно крадут телевизоры, шубы», – прокомментировал полицейский. Он отметил, что средний чек кражи в целом по области составить нельзя, бывает, воры набивают карманы имуществом и деньгами на 200 тысяч, а бывает, что их добыча оценивается в 30 тысяч рублей. Чтобы минимизировать риски кражи, сотрудник угрозыска посоветовал ставить квартиру под охрану и сигнализацию, а также общаться с соседями, чтобы понимать, кто в подъезде чужак.

Напомним, в Екатеринбурге преподаватели и студенты УрГЮУ проводили исследование, в ходе которого определяли потенциально опасные места в зависимости от того, какая там застройка, как общаются соседи и как сформирован ландшафт. Где опаснее всего находиться и как сделать свой двор безопаснее, читайте в нашем материале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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