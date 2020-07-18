Полицейские поймали наглого домушника – он украл телевизор и требовал у владельца документы на него

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали 27-летнего, которого подозревают в кражах в Кировском районе города. Так, несколько дней назад к правоохранителям обратился владелец квартиры на первом этаже дома на улице Пионеров. Он менял окна – после того, как мастер демонтировал старые, хозяин зашел в комнату, в которой не досчитался телевизора. «Выглянув в окно, мужчина увидел, что двое неизвестных удаляются от его дома с телевизором в руках. Выбежав на улицу, гражданин догнал парочку возле соседнего дома и потребовал вернуть его имущество. Один из молодых людей повел себя нагло и стал просить предъявить документы на технику. Только после того, как хозяин пригрозил вызвать полицию, злоумышленники поставили телевизор на землю и скрылись», – сообщили в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Спустя пару дней наглого домушника поймали. Оперативники выяснили, что он причастен к еще нескольким преступным эпизодам. «За несколько дней до задержания он похитил вещи своих родителей, вскрыв входную дверь в их квартиру. При этом отвертку, с помощью которой он открыл замок, похититель заботливо положил в почтовый ящик. К ней он приложил записку для отца о том, что инструмент можно использовать для открывания двери. Кроме того, полицейские проверяют задержанного на причастность к иным кражам на территории Кировского района», – сказали в полиции.

Там уточнили, что у мужчины есть проблемы с алкоголем и наркотиками, воровал он, чтобы покупать себе спиртное и вещества. В отношении задержанного возбуждены несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража». «Наказание за подобные преступления составляет до шести лет лишения свободы. Подозреваемый арестован», – добавили в городской полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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