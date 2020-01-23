Заксо ищет нового члена общественной палаты вместо ушедшего из жизни директора театра

С 23 января по 6 февраля в заксо принимают представления о выдвижении кандидатов в члены областной общественной палаты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, такое решение принято комитетом по региональной политике и развитию МСУ. Необходимость в этом возникла в связи уходом из жизни члена ОП, генерального директора Свердловского театра музыкальной комедии Михаила Сафронова. Предполагается, что утверждение нового члена ОП состоится на первом в весенней сессии заседании заксо 25 февраля.

Напомним, Михаил Сафронов скоропостижно скончался 12 декабря 2019 года во время командировки в Москву на 71-м году жизни. Сейчас театром музыкальной комедии в статусе «и.о. гендиректора» руководит Галина Безуглова, которая при Сафронове занимала должность заместителя по экономике и финансам.

Екатеринбург, служба информации

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