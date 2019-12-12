Скончался директор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов

Сегодня на 71-м году скоропостижно скончался генеральный директор Свердловского академического театра музыкальной комедии, председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ Михаил Сафронов.

Эту информацию корреспонденту РИА «Новый День» подтвердили в Доме актера. Получить комментарий в самом театре пока не удалось. На сайте музкомедии лишь указано, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра спектаклей не будет.

Михаил Сафронов родился в Ирбите 10 апреля 1949 года. Закончил Белорусский государственный театрально-художественный институт по специальности «Режиссер театра». В 1979-84 гг. руководил Театром юного зрителя, в 1996-99 – директор Свердловского академического театра драмы, с 1999 года по сегодняшний день – директор Свердловского академического театра музыкальной комедии. Продюсер таких постановок театра, как «www.силиконовая дура.net», «Екатерина Великая», «Мертвые души», «Алые паруса», «Белая гвардия», «Декабристы».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.12.19

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