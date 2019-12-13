В воскресенье Екатеринбург попрощается с Михаилом Сафроновым

В Свердловском театре музкомедии назвали место и время прощания с его генеральным директором Михаилом Сафроновым.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданская панихида по Михаилу Вячеславовичу начнется в воскресенье, 15 декабря, в 10 часов в утра, в самом театре музыкальной комедии. Будет открыт центральный вход. Отпевание пройдет в Храме-на-Крови.
Похоронят Михаила Сафронова на Широкореченском кладбище.
Напомним, Михаил Сафронов скоропостижно скончался вчера на 71-м году жизни во время командировки в Москву. Он возглавлял Свердловский театр музкомедии с 1999 года.
Екатеринбург, служба информации
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