В воскресенье Екатеринбург попрощается с Михаилом Сафроновым

В Свердловском театре музкомедии назвали место и время прощания с его генеральным директором Михаилом Сафроновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданская панихида по Михаилу Вячеславовичу начнется в воскресенье, 15 декабря, в 10 часов в утра, в самом театре музыкальной комедии. Будет открыт центральный вход. Отпевание пройдет в Храме-на-Крови.

Похоронят Михаила Сафронова на Широкореченском кладбище.

Напомним, Михаил Сафронов скоропостижно скончался вчера на 71-м году жизни во время командировки в Москву. Он возглавлял Свердловский театр музкомедии с 1999 года.

Екатеринбург, служба информации

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