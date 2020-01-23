«Мы не исключаем, что инфицированные уже есть», – Роспотребнадзор рассказал, как уральцев защищают от китайского коронавируса (ВИДЕО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиров каждого рейса из Китая проверяют на наличие симптомов коронавируса с помощью тепловизоров. Отельеры и чиновники получили рекомендации, как минимизировать шанс распространения новой инфекции. Представители Роспотребнадзора рассказали о заболевании, которое обсуждает весь мир, а также дали советы тем, кто собрался посетить Китай. Подробности – в нашем материале.

Как не подхватить китайский коронавирус

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора работают в режиме усиленного санитарно-карантинного контроля. Всему виной непростая эпидемиологическая обстановка в КНР, вызванная новым коронавирусом. «Известно, что это новый вариант коронавируса, который ранее не встречался. На сегодня есть информация о передаче его от человека к человеку воздушно-капельным путем. Клинические проявления – это острый респираторный синдром, в тяжелых случаях развитие пневмонии. Средний инкубационный период – 14 дней», – рассказывает начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова.

В аэропорту Кольцово сотрудники надзорного ведомства проверяют каждого прибывшего из Поднебесной пассажира. У борта судна прилетевших встречает сотрудник Роспотребнадзора с переносным тепловизором, который позволяет оперативно обнаружить человека с повышенной температурой.

«Если мы выявляем пассажира с признаками любого инфекционного заболевания – он осматривается и госпитализируется в инфекционный стационар. Уже там ведется вся необходимая лечебная и диагностическая работа. В зависимости от диагноза, который поставили врачи-инфекционисты, организуется комплекс по изоляции его как источника инфекции. Проводится комплекс лечебных мероприятий. В зависимости от поставленного диагноза начинаются противоэпидемические мероприятия», – пояснила Светлана Перминова.

Сотрудники ведомства и аэропорта используют индивидуальные средства защиты при контакте с пассажирами – особое внимание уделяется защите органов дыхания.

Как отметила Светлана Перминова, какого-то особого лечения в данном случае нет. Проводится терапия, как для любой вирусной инфекции. Специфической вакцины и средств профилактики на сегодня не разработано.

В Свердловском Роспотребнадзоре также рассказали, что в медучреждениях проведена ревизия противовирусных препаратов, необходимых диагностических средств, оборудования, внеочередное обучение медицинских работников. Кроме того, управление направило рекомендации во все заинтересованные министерства и ведомства.

«В администрацию направлено предложение об организации информирования, чтобы информация была доступна жителям Екатеринбурга и определенным группам. Здесь требуется точечная работа с представителями юридических лиц. Например, с гостиничным бизнесом, который принимает большое количество бизнес-туристов из Китая. Мы ведь понимаем, что Свердловская области имеет активные экономические и туристические связи с КНР. Работа по информированию ведется», – объясняет Перминова.

Представители свердловского Роспотребнадзора советуют при визите в Китай в первую очередь ознакомиться с актуальной информацией о коронавирусе на официальном сайте. В ведомстве подчеркивают, что в Поднебесной стоит избегать контакта с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ, с животными, не ходить на городские и сельхозрынки, стараться не посещать места массового скопления, а также регулярно мыть руки. «По прилете, если были в Китае и есть отклонения в состоянии здоровья, – нужно немедленно обращаться к врачу. Самолечением заниматься нельзя. Доктору нужно сказать, где были, когда, чтобы были приняты меры для лечения», – подчеркивают в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Сотрудники ведомства не исключают, что инфицированные коронавирусом уже могут находиться в Екатеринбурге. Поэтому при любом подозрении на ОРВИ стоит обращаться к врачу.

Екатеринбург, служба информации

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