Встречаем рейс из Пекина: больше половины пассажиров в масках (ФОТО, ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня встречала утренний рейс из Пекина. Всех пассажиров на выходе из самолета проверяли сотрудники свердловского Роспотребнадзора. С помощью тепловизора они ищут людей с повышенной температурой, но на этот раз граждан с подозрением на новый штамм коронавируса не обнаружили. Агентству удалось пообщаться с пассажирами, которые прибыли из Китая, где бушует опасное заболевание.

Больше половины прибывших вышли с борта самолета в медицинских масках. «В Пекине все спокойно. Там сейчас какие-то меры дезинфекции проводят. В метро там что-то протирают. В Шанхае очень много полиции в метро ездит», – рассказал один из пассажиров рейса. Также прилетевшие утверждают, что из Пекина не дают вылететь тем, кто приехал из Уханя. Самые яркие комментарии – в видео «Нового Дня».

Встречаем самолет из Китая

Ранее «Новый День» рассказывал со ссылкой на китайские СМИ, что на данный момент число заразившихся новым штаммом коронавируса в Китае достигло 876 человек, среди них 15 медиков, 177 заболевших в тяжелом состоянии. От пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались 26 людей.

Накануне представитель свердловского Роспотребнадзора рассказала «Новому Дню», как защитить себя от нового штамма китайского коронавируса, особенно если находишься в Поднебесной.

Екатеринбург, служба информации

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