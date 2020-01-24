В Китае из-за коронавируса закрыты уже 13 городов. Роспотребнадзор просит россиян не ездить в КНР

По последним данным, число заразившихся новым штаммом коронавируса в Китае достигло 876 человек. От пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались 26 человек, сообщают китайские СМИ. Ранее сообщалось о 830 заболевших и 25 умерших. С целью предотвращения дальнейшего распространения инфекции по стране в провинции Хубэй, помимо города Ухань,где изначально появился смертоносный коронавирус в конце прошлого года, закрыты еще 12 городов. Роспотребнадзор призывает россиян воздержаться от поездок в Китай «до стабилизации эпидемиологической ситуации», говорится в сообщении ведомства.

На данный момент двое заболевших скончались за пределами провинции Хубэй, где впервые была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. Один из инфицированных умер в городе Суйхуа в северо-восточная китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией. Сам город расположен в 400 км от российской границы. Второй заболевший умер в провинции Хэбэй.

Согласно официальным данным, среди заразившихся – 15 медиков, однако источники газеты South China Morning Post в медицинских кругах Уханя уверяют, что это число значительно выше.

По данным на утро пятницы, 177 заболевших находятся в тяжелом состоянии. Почти 1100 человек госпитализированы с подозрением на заражение новым типом коронавируса.

К настояшему времени уже 13 городов в провинции Хубэй, включая Ухань изолированы из-за распространения вируса. Транспортное сообщение с ними приостановлено.

В самом Ухане решается вопрос о срочном строительстве больницы для заразившихся новым типом вируса либо же выделении 1 тысячи койко-мест в действующих медучреждениях. Кроме того, власти Уханя приняли решение закрыть автомобильный туннель под рекой Янцзы, чтобы снизить людской поток и контакты между людьми. На всех мостах установили тепловизоры. У всех пешеходов, водителей и пассажиров проверяют температуру.

В Пекине тем временем отменены все праздничные массовые мероприятия по случаи китайского Нового года. Кроме того, по всей стране приостановлено проведение всех спортивных соревнований до апреля 2020 года.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания чрезвычайного комитета решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения из-за вспышки нового коронавируса в КНР. По мнению главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, такой шаг предпринимать «пока преждевременно».Он отметил, что нужно получить дополнительную информацию – «нам многое неизвестно» по этому вирусу. В то же время руководитель ВОЗ предполагает, что вирус продолжит распространяться и в самом Китае, и за его пределами – «заразившихся станет больше». Отметис, что случаи атипичной пневмонии, вызванной новым коронавирусом, были зафиксированы в США, Южной Корее, Японии, Таиланде, Вьетнаме и Гонгонге.Ожидается, что в пятницу, 24 января, экстренный комитет ВОЗ вновь соберется на заседание для обсуждения ситуации по новому коронавирусу.

Напомним, что на текущей неделе с подозрением на новый тип коронавируса госпитализировали двух человек в Санкт-Петербурге – россиянина, прилетевшего из Шанхая, и туристку из Китая, однако диагноз у них не подтвердился. У обоих выявили обычную простуду. Неделе ранее в больницу в Петербурге с подозрением на коронавирус попал китаец, но у него обнаружили ОРВИ.

В российских регионах, особенно на Дальнем Востоке, усилены меры безопасности из-за нового китайского коронавируса. В аэропортах, пограничных пунктах пропуска прибывающих из Китая и азиатских стран граждан проверяют при помощи тепловизора, ведут анкетирование.

Москва, Пекин, служба информации РИА «Новый День»

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