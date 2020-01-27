Из Екатеринбурга отправятся пустые чартеры, чтобы забрать туристов из Китая

Российские туроператоры прекратили продажи туров в Китай в связи с распространением коронавируса. Решение было принято после рекомендаций Ростуризма. Сейчас в Поднебесную по-прежнему летают чартерные рейсы, но только для планового вывоза туристов, у которых закончился отдых. Об эвакуации туристов с территории КНР речи пока не идет, сообщил «Новому Дню» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По словам эксперта, из Екатеринбурга на курортный остров Хайнань летает чартерный рейс на 140 пассажиров, полеты выполняются два раза в неделю. После остановки продажи туров чартеры будут работать только на вывоз туристов. По предварительным подсчетам, сейчас на территории Китая находятся свыше тысячи уральцев – это не только отдыхающие, но и деловые туристы. Установить точную цифру достаточно сложно, так как бизнес-путешественники предпочитают летать в Китай через Москву.

«Вспышка вируса в Китае – это заметное событие на туристическом рынке, но отчасти туроператоры были готовы к возможным ограничениям. Нынешнюю ситуацию нельзя сравнивать с закрытием Египта, потому что сейчас во многом решения принимаются властями Китая, и не должно возникнуть проблем с возвратом средств за бронирование гостиниц. Второй момент – Китай хоть и важное туристическое направление, но далеко не единственное. Да, ограничения могут привести к определенным финансовым потерям туроператоров, но не поставят их существование под угрозу. Но мы не исключаем негативного развития событий. Если подобные рекомендации по продаже туров коснутся и других стран, например, Вьетнама или Таиланда, то это уже будет весомый удар по туристическому рынку. Но сейчас ситуация у нас не вызывает опасений. Посмотрим, что будет дальше», – рассказал Михаил Мальцев.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в конце декабря в китайском городе Ухань. На сегодняшний день общее число заболевших неизвестной атипичной пневмонией на территории материкового Китая достигло 2,7 тысячи человек, из них 80 скончались. Случаи заражения вирусом фиксировались в Гонконге, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. По официальным данным, в Россию новый вирус еще не проник. Все авиарейсы, прибывающие из Китая, проверяются сотрудниками Роспотребнадзора. С помощью тепловизора они ищут пассажиров с повышенной температурой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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