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Вторник, 28 января 2020, 12:24 мск

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«Таганский ряд» и вузы получили предписание Роспотребнадзора из-за китайского коронавируса

Роспотребнадзор отправил предписание в вузы уральской столицы и руководству «Таганского ряда» – в документе требуется усилить меры профилактики в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как рассказала начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора Светлана Перминова, в России пока не подтвержден ни один случай нового коронавируса, пока нет речи о карантинах в тех учреждениях, где много китайцев. Однако вузы и администрация рынка должны следить за состоянием здоровья тех, кто недавно побывал на территории КНР. Если у них обнаружатся симптомы заболевания, их должны сразу же отправлять в больницу и проводить экспресс-анализ на вирус. Отвечая на вопрос о том, будет ли вводиться карантин и насколько масштабный, если заболевание подтвердится, эксперт коротко отметила: «Будем смотреть по ситуации».

В УрФУ, где учатся 1 200 китайских студентов, будут проводить профосмотры. У ребят как раз начались каникулы, не исключено, что некоторые студенты в этот период поедут в Китай. «Все учащиеся из других стран пройдут профилактический осмотр в медико-санитарной части. Студенты из КНР пройдут обследование у отдельного врача для разведения потоков и будут динамически наблюдаться в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора», – сообщили агентству накануне в УрФУ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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