российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 27 января 2020, 15:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Китайских студентов УрФУ после каникул обследуют медики

В Уральском федеральном университете учатся 1200 китайских студентов, большая часть из которых занимаются в головном вузе в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе вуза. Там уточнили, что как раз сегодня после зимней сессии начались двухнедельные каникулы. Не исключено, что некоторые студенты в этот период поедут в Китай. После каникул их проверят медики.

«Все учащиеся из других стран пройдут профилактический осмотр в медико-санитарной части. Студенты из КНР пройдут обследования у отдельного врача для разведения потоков и будут динамически наблюдаться в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора», – сообщили агентству в УрФУ.

Встречаем рейс из Китая

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

СМИ: причиной страшного ЧП в Талице, где мать постирала младенца в машинке, могла стать послеродовая депрессия. / В Карпинске вынесли приговор трем сектантам. / Со дня таинственной гибели Александра Хабарова прошло 15 лет (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

В Киеве подтвердили случай коронавируса

«Уральские авиалинии» приостановили вылеты на китайский остров Хайнань

Глава РАН допустил глобальную эпидемию коронавируса

Из Екатеринбурга отправятся пустые чартеры, чтобы забрать туристов из Китая

Сибирские ученые разрабатывают две вакцины от нового коронавируса

СвЖД: «По состоянию здоровья из пекинского поезда никого не ссаживали»

От китайского коронавируса умерли уже 80 человек

Отельеры задумались над последствиями «китайского карантина»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Эпидемии,