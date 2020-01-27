Китайских студентов УрФУ после каникул обследуют медики

В Уральском федеральном университете учатся 1200 китайских студентов, большая часть из которых занимаются в головном вузе в Екатеринбурге. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе вуза. Там уточнили, что как раз сегодня после зимней сессии начались двухнедельные каникулы. Не исключено, что некоторые студенты в этот период поедут в Китай. После каникул их проверят медики.

«Все учащиеся из других стран пройдут профилактический осмотр в медико-санитарной части. Студенты из КНР пройдут обследования у отдельного врача для разведения потоков и будут динамически наблюдаться в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора», – сообщили агентству в УрФУ.

Встречаем рейс из Китая

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.01.20

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