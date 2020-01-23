Александр Высокинский вступил в партию

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского сегодня приняли в партию «Единая Россия». Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного отделения партии, заявление мэра было рассмотрено на заседании президиума регионального политсовета. Его участники поддержали Высокинского единогласно.

Напомним, статус сторонника ЕР Александр Высокинский получил еще в сентябре 2018 года. В декабре 2019 года он подтвердил намерение вступить в партию на пресс-конференции. «Являюсь сторонником. Как праздники проведем, после надо и вступать. Зачем? Я не из тех, кто принимает решение о вступлении в партию, а потом выходит. Это важное решение, я его принял осознанно. Но это не означает, что мы не сотрудничаем с другими партиями», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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