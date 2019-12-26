После Нового года мэр Екатеринбурга получит партбилет

Сразу после новогодних каникул мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получит партбилет «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он подтвердил это намерение сегодня на пресс-конференции. «Являюсь сторонником. Как праздники проведем, после надо и вступать. Зачем? Я не из тех, кто принимает решение о вступлении в партию, а потом выходит. Это важное решение, я его принял осознанно. Но это не означает, что мы не сотрудничаем с другими партиями», – сказал он.

Напомним, статус сторонника ЕР Александр Высокинский получил еще в сентябре 2018 года. По данным «Нового Дня», вручить ему партбилет хотели на прошлой неделе, но у мэра и партии не совпали графики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 26.12.19

Высокинский предложил журналистам не обращать внимания на проблемы. / Глава Екатеринбурга спутал Арктику с Антарктидой. / Высокинский не стал комментировать информацию о допросе по «скверному» делу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»