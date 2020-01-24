В пять утра в многоэтажке в Каменске-Уральском взорвался газ. Есть пострадавшая

Сегодня в 5 часов утра в пятиэтажном жилом доме на улице Привокзальной в Каменске-Уральском взрывом газа разнесло стену между двумя квартирами.

В пресс-службе ГУ МЧС «Новому Дню» сообщили, что «в 05:00 поступило сообщение о хлопке газо-воздушной смеси». Несущие конструкции дома не пострадали.

Из подъезда эвакуировали 28 человек, из них трое детей. Их отвезли в пункт временного размещения.

Для оценки последствий ЧП из Екатеринбурга направлен диагностический комплекс «Струна».

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что эвакуированы 35 человек – из 3 и 4 подъездов, газ в доме перекрыт.

ЧП случилось в 4-50 в однокомнатной квартире № 68. По одной из отрабатываемых версий, причина – неосторожное обращение с газовым оборудованием. «К счастью, последующего возгорания не произошло. В горбольницу № 2 Каменска-Уральского доставлена гражданка Газизова 1986 года рождения с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», алкогольное опьянение. Известно, что она нигде не работала.

«В квартире частично разрушена ненесущая стена со смежной квартирой № 67, также выбиты два окна», – рассказал Горелых.

Каменск-Уральский, служба информации

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