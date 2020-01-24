Уральский полпред взял на контроль устранение последствий взрыва газа в Каменске-Уральском

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов поручил руководству Свердловской области и профильным ведомствам разобраться в причинах инцидента в Каменске-Уральском и оказать помощь пострадавшим.

Напомним, сегодня в 5 часов утра в одной из квартир пятиэтажного дома по адресу Привокзальная, 24 произошел хлопок бытового газа. Взрывом разнесло стенку между двумя квартирами. Из двух подъездов эвакуировали 38 человек, в том числе трех детей. Пострадала женщина, хозяйка квартиры, она госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Уральский полпред потребовал открыть пункты временного размещения для эвакуированных из дома людей, обеспечить их горячим питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Исчерпывающие меры должны быть приняты по защите детей, проживавших в пострадавшем доме.

«Особое внимание обращено на необходимость полного обследования жилого дома для оперативного установления причин произошедшего, а также принятия решения по его дальнейшей эксплуатации», – сообщает пресс-служба полпреда.

Екатеринбург, служба информации

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