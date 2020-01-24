Врачи рассказали, кому носить маски, – больным или здоровым

Екатеринбургские врачи рассказали, кому все-таки необходимо носить маски в период эпидподъема – тем, кто уже заболел, или тем, кто не хочет заразиться. «Ношение масок может ограничить распространение вируса», – подтвердили «Новому Дню» в Городском центре медпрофилактики Екатеринбурга.

Там уточнили, что, в первую очередь, маски должны носить те, кто уже заразился. «Если больной человек вошел в помещение, ему следует воспользоваться маской, но каждый, конечно, сам отвечает за состояние своего здоровья. Больные люди могут быть заразными от одного дня болезни до семи дней после развития заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными более длительный период времени (от одного и более месяца). Больной вообще не должен никуда выходить, но если вышел, то маску должен надеть», – объяснили в ГЦМП.

Там уточнили, что маску лучше носить и здоровому человеку, который боится заразиться. «Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Старайтесь не касаться закрепленной маски. Если вы коснулись маски, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить», – добавили врачи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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