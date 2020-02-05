В аптеках Екатеринбурга заканчиваются маски

В аптеках Екатеринбурга возник повышенный спрос на медицинские маски. В некоторых их не осталось вовсе, в других быстро заканчиваются. Например, в аптеке «Благодар» корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что в остались только черные, по пять штук в упаковке, по цене 49 рублей. В аптеке «Здравствуй» сказали, что медицинских масок нет вообще – раскупили.

Фармацевты не уточняют, связан покупательский ажиотаж с сезонным эпидподъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом или же екатеринбуржцы испугались китайского коронавируса, который подбирается все ближе (один из двух подтвержденных в России случаев – в соседней Тюмени).

При этом польза от масок сомнительна. Согласно исследованию журнала Lancet, обычные одноразовые маски не защищают от вирусов, т.к. не могут создать достаточно надежный барьер для микроорганизмов. Тем, кому хочется по-настоящему защититься, следует использовать респираторы вместе с очками, чтобы не ставить под удар слизистые глаз, которые также подвержены внедрению вирусов. Что до одноразовых масок, эпидемиологи рекомендуют тем, кто все же ими пользуется (они равно применимы и для больных, и для тех, кто боится заразиться), менять их не реже, чем каждые 2-3 часа и мыть руки сразу после прикосновения к маске.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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