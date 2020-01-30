В Екатеринбурге отменили акцию по раздаче медицинских масок, чтоб не сеять панику

В Екатеринбурге сегодня должна была пройти акция Городского центра медицинской профилактики – специалисты собирались раздавать горожанам маски для защиты от вирусов в торговых центрах. Однако в последний момент планы поменялись, и акцию решили отменить. Информацию об этом со ссылкой на горздрав опубликовали несколько СМИ. Причина – чтобы не вызвать панику, т.к. раздача масок планировалась в рамках мероприятий по профилактике гриппа, а не коронавируса, как можно было подумать.

«Новый День» обратился в ГЦМП с просьбой уточнить, действительно ли центр отменяет акцию, однако там не смогли подтвердить или опровергнуть информацию. Напомним, раздача масок должна начаться в 17:00 в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-Парк», МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.01.20

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