В Екатеринбурге посетителям торговых центров бесплатно раздадут медицинские маски

В Екатеринбурге 30 января пройдет акция по неспецифической профилактике ОРВИ и гриппа. Волонтеры раздадут посетителям торговых центров более пяти тысяч медицинских масок и расскажут, как обезопасить себя от вирусов. Как сообщили в пресс-службе горздрава, акция пройдет с 17:00 до 19:00 в ТРЦ «Гринвич», «Мегаполис» и «Алатырь», ТРК «Радуга-Парк», МТРК «КомсоМолл», а также в кинотеатре «Континент Синема».

«В феврале мы традиционно ожидаем волну гриппа и ОРВИ. В период с 20 по 26 января зарегистрировано более 13 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, что на 25 процентов выше уровня прошлой недели. Среди детского населения отмечается рост заболеваемости в 1,4 раза», – сообщил главный эпидемиолог Екатеринбург Александр Харитонов. Во время подъема заболеваемости медики рекомендуют использовать маски в общественном транспорте и в местах массового скопления людей, регулярно проводить влажную уборку и проветривание и как можно чаще мыть руки. Эти простые меры помогут снизить риск распространения вирусов гриппа и ОРВИ, в том числе китайского коронавируса, напоминают в горздраве.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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