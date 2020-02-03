«Вы болеете или боитесь заразиться?» – избирателей удивили депутаты ЛДПР в масках (ФОТО)

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Игорь Торощин поделился фотоотчетом по итогам региональной недели. В инстаграме он опубликовал снимки с приемов граждан, которые проводил со своим коллегой из заксобрания Свердловской области Александром Коркиным. На большинстве снимков оба народных избранника в одноразовых медицинских масках.

Подписчики депутата Госдумы в инстаграме удивились: «Вы болеете или боитесь заразиться?»

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.02.20

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