У жителя Екатеринбурга отобрали машину за коммунальные долги

Екатеринбуржец лишился автомобиля за долги по ЖКХ – сумма долга превысила 80 тысяч рублей, причем долг накопили два брата. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, они живут в микрорайоне Шинном. Братья добровольно гасить долг отказались даже после суда. На их счета наложили арест, а у одного из мужчин нашелся в имуществе автомобиль «Пежо 3078».

Автомобиль должника нашли в Кировском районе Екатеринбурга, машину описали и передали на ответственное хранение управляющей компании. Владелец сам после ареста передал ключи и техпаспорт.

Добавим, сейчас обсуждается законопроект, по которому взыскивать долги по коммуналке разрешат коллекторам. При этом досудебный порядок возврата такого долга, в отличие от других, не будет обязательным.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 24.01.20

В Ревде отменили общественный опрос по памятнику Ленину. / Врачи рассказали, кому носить маски, – больным или здоровым. / В Кольцово совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»