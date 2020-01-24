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Пятница, 24 января 2020, 09:47 мск

Новости Екатеринбург

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У жителя Екатеринбурга отобрали машину за коммунальные долги

Екатеринбуржец лишился автомобиля за долги по ЖКХ – сумма долга превысила 80 тысяч рублей, причем долг накопили два брата. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, они живут в микрорайоне Шинном. Братья добровольно гасить долг отказались даже после суда. На их счета наложили арест, а у одного из мужчин нашелся в имуществе автомобиль «Пежо 3078».

Автомобиль должника нашли в Кировском районе Екатеринбурга, машину описали и передали на ответственное хранение управляющей компании. Владелец сам после ареста передал ключи и техпаспорт.

Добавим, сейчас обсуждается законопроект, по которому взыскивать долги по коммуналке разрешат коллекторам. При этом досудебный порядок возврата такого долга, в отличие от других, не будет обязательным.

Екатеринбург, служба информации

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