Долги россиян по ЖКХ хотят отдать коллекторам

Коллекторским агентствам могут разрешить работу с долгами россиян за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на новую версию законопроекта о возврате просроченной задолженности физлиц.

Новые положения разработала на прошлой неделе рабочая группа по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Законопроект содержит статью, посвященную взысканию долгов по ЖКХ. Согласно ей, задолженность россиян по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги позволят взыскивать профессиональным коллекторам. При этом досудебный порядок возврата такого долга, в отличие от других, не будет обязательным, указывают источники издания.

По их данным, данная версия документа не является окончательной, некоторые его положения будут уточнены с учетом замечаний и новых предложений.

Напомним, минувшим летом в России вступил в силу закон, запрещающий передачу коллекторам долгов россиян за услуги ЖКХ. Документ вводит запрет на передачу прав по взысканию просроченных долгов за жилье и коммунальные услуги третьим лицам – за исключением профессиональных участников рынка ЖКХ. Однако, как показывает практика, коллекторы обходят его с помощью агентских договоров.

СМИ между тем анонсировали разработку в начале 2020 года законопроекта о полном запрете доступа коллекторов к долгам за ЖКХ.

Моcква, служба информации РИА «Новый День»

Моcква. Другие новости 22.01.20

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