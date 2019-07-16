Коллекторам закрыли доступ к долгам по ЖКХ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете передачи коллекторам долгов россиян за услуги ЖКХ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, который вносит изменения сразу в три федеральных закона, был принят одобрен единогласно.

«То, что творят коллекторы сегодня, это совершенно недопустимо», – заявила при обсуждении документа глава думского Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Депутат напомнила, что с 1 октября «меняется процедура обращения в суд, и надо будет представлять некие идентификаторы, которыми сегодня не обладает ни УК, ни ТСЖ, ни ЖСК, ни региональные операторы».

«Я еще раз обращаюсь ко всем – учитывая объем задолженности, и то, что мы переходим к цивилизованной форме взыскания, чтобы мы не платили за неплательщиков, нужно эти два процесса синхронизировать, – призвала Хованская. – Отвечает у нас за долги ни кто иной, как Министерство строительства и ЖКХ, и никакие другие структуры не имеют права вмешиваться в этот процесс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны напомнил, что законопроект прошел долгие обсуждения в нижней палате парламента. «Спасибо правительству, что услышало депутатов», – заявил он.

Напомним, что закон вводит запрет на передачу прав по взысканию просроченных долгов за жилье и коммунальные услуги третьим лицам – за исключением профессиональных участников рынка ЖКХ.

Теперь законопроект поступит на утверждение в Совет Федерации, а после – на подпись главе государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.07.19

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