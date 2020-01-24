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Пятница, 24 января 2020, 10:21 мск

Новости Екатеринбург

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Начальник свердловской полиции рассказал, кто станет главным полицейским города

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков сегодня на пресс-конференции рассказал, когда будет назначен руководитель УМВД России по Екатеринбургу и кто займет этот пост. «Городу осталось недолго. Я так думаю, в феврале придет новый руководитель, я его давно знаю, он был моим подчиненным», – сказал Мешков.

Имя нового руководителя городской полиции он называть не стал.

Напомним, в декабре прошлого года свой пост покинул Сергей Кулагин. Источники «Нового Дня» в правоохранительных органах сообщали, что с отставкой он тянул до последнего, однако на него оказывали давление.

Екатеринбург, Елена Сычева

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