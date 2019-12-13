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Пятница, 13 декабря 2019, 11:31 мск

Новости Екатеринбург

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Стало известно имя нового начальника полиции Екатеринбурга

Начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин написал рапорт об увольнении из органов. Информацию об этом «Новому Дню» подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «К сожалению, это правда», – сказал он. С какого числа уходит Кулагин, он не уточнил.

Между тем источники «Нового Дня» в правоохранительных органах сообщают, что с отставкой Кулагин тянул до последнего, однако на него оказывали давление. С большой долей вероятности, уже в понедельник, 16 декабря, в качестве руководителя УМВД Екатеринбурга на работу выйдет другой человек – полковник Андрей Швыдченко, который сейчас работает заместителем начальника управления.

Напомним, Сергей Кулагин был назначен на должность врио главы Управления МВД РФ по Екатеринбургу в июне 2017 года, в сентябре избавился от приставки «врио». До этого он 5 лет возглавлял отдел полиции № 14 (Орджоникидзевский район).

Екатеринбург, служба информации

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