Из-за новых правил сдачи экзамена в ГИБДД подорожает обучение в автошколах

С 1 октября будущие автомобилисты будут сдавать экзамен на водительские права по новым правилам. Вопросов в теоретической части станет больше, курсанты не будут знать, на каком маршруте им предстоит показывать навыки, а автодром из экзамена вычеркнут. В Уральской ассоциации автомобильных школ прогнозируют рост стоимости обучения. Как рассказал сегодня на пресс-конференции президент ассоциации Георгий Коваленко, стоит ждать роста цен на 10-15%.

«Для автошкол будет тяжеловато. В проекте закона прописано, что будет 3 тысячи вопросов вместо 800. Второй и третий этапы совместят, и если [курсант] не сдал, то это пересдача всего этапа», – объяснил он повышение стоимости обучения. В среднем по Екатеринбургу курсанты платят около 25 тысяч рублей, то есть цены повысятся на 2-4 тысячи. Но срок обучения увеличиться не должен. Коваленко к решению отменить автодром относится неоднозначно: он отметил, что сейчас, когда водитель сдает, к примеру, парковку, то все огрехи хорошо видны – площадка размечена линиями, выставляются конусы. В городе экзаменатор должен будет сам определять точность курсанта. Но специалист напомнил, что площадку отменят только для категории В, мотоциклисты и водители тяжелой техники по-прежнему будут демонстрировать навыки вождения там.

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Мальгин отметил, что в 2019 году выросло число ДТП, виновниками которых были водители со стажем менее двух лет. По новым правилам готовность курсанта ездить по дорогам можно будет оценить точнее.

О том, что вместо увеличения количества вопросов в теории лучше бы будущие водители чаще практиковались на практике, сказал и президент Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. «Я видел вопрос, как устроена коробка передач, но ни один водитель не починит машину сам, везде электроника. Много вопросов по психологии, не знаю, насколько они действительно важны. Хорошо, что приняли решение разрешить выезжать [курсантам] на автомагистрали, правда, их в Свердловской области нет. Экзамен нужно приближать к реальным действиям на дороге», – считает эксперт. У будущих водителей мнение другое. Коваленко поделился: большая часть курсантов – это студенты, и чаще всего их цель получить права, а не отточить свои навыки на дороге.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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