В ГИБДД рассказали, где в Екатеринбурге смогут принимать экзамены на права по новым правилам

Новые правила сдачи экзамена на водительские права, которые заработают с октября, предполагают, что курсант не будет знать точный маршрут своего передвижения. В ГИБДД составят перечень улиц, где будут принимать экзамен, сегодня замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Иван Мальгин рассказал корреспонденту «Нового Дня» о вероятных вариантах.

Пока в ГИБДД точного списка улиц нет, его будут утверждать, как только закон вступит в силу. Но Мальгин заверил, что на проспект Ленина, улицу Малышева и другие центральные улицы курсантов не пустят. «Мы начинаем принимать экзамен с 9 утра, представьте это. В центре на сто процентов экзамена не будет», – рассказал он. Сейчас будущие водители ездят с инспектором неподалеку от автошкол – из-за того, что до этапа «Город» надо сдать автодром. Для категории В автодром отменят, то есть привязка уже будет не нужна. Иван Мальгин отметил, что в Екатеринбурге, весьма вероятно, сдавать будут в Чкаловском районе, там, где находится ГИБДД, – это для полицейских удобный вариант.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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