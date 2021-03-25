В ГИБДД не определились с перечнем улиц для экзаменов по новым правилам

Через неделю, 1 апреля, вступят в силу новые правила сдачи экзамена на права. Курсанты теперь не будут знать точный маршрут своего передвижения. ГИБДД должна утвердить только перечень улиц, на которых разрешается сдавать экзамен. Однако в Екатеринбурге к сегодняшнему дню список все еще не готов. Как сообщили «Новому Дню» в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области, перечень дорог еще в процессе разработки, он будет готов к 1 апреля и после этой даты его опубликуют на сайте.

Добавим, ранее замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора Иван Мальгин рассказывал, что однозначно курсантов не пустят на Ленина, Малышева и другие центральные улицы. Вероятным новым местом сдачи экзамена он называл Чкаловский район – возможно, из-за близости к облГАИ.

Напомним, в числе других новшеств – отмена автодрома для водителей категории В, на экзамен будет отводиться 30 минут, за ошибки будут начисляться баллы. Весь экзамен будет записываться на видео, запись будут хранить в течение года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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